СЕГОДНЯ 01:19 2019-11-14T01:19:28+03:00

Погода в Хабаровске на 14 ноября 2019 года: днем до -13, небольшой снег Фото: Евгения ГУСЕВА

В Николаевске-на-Амуре дневная температура будет плюсовой

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В Биробиджане без осадков. Ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -12-14.

В Хабаровске небольшой снег. Ветер западный 17-22 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -11-13.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем -10-12.

В Советской Гавани и Ванино осадки. Ветер северо-западный 23-28 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +1+3.

В Комсомольске-на-Амуре снег. Ветер юго-западный 12-17 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем -5-7.

В Чегдомыне преимущественно без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -8-10.

В Николаевске-на-Амуре сильный снег. Ветер северо-восточный 13-18 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем +1-1.

В Охотске небольшой снег. Ветер восточный 10-15 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем -1-3.

ИСТОЧНИК KP.RU