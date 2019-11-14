Погода в Хабаровске на 14 ноября 2019 года: днем до -13, небольшой снег
В Биробиджане без осадков. Ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -12-14.
В Хабаровске небольшой снег. Ветер западный 17-22 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -11-13.
В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем -10-12.
В Советской Гавани и Ванино осадки. Ветер северо-западный 23-28 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +1+3.
В Комсомольске-на-Амуре снег. Ветер юго-западный 12-17 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем -5-7.
В Чегдомыне преимущественно без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -8-10.
В Николаевске-на-Амуре сильный снег. Ветер северо-восточный 13-18 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем +1-1.
В Охотске небольшой снег. Ветер восточный 10-15 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем -1-3.
ИСТОЧНИК KP.RU