Мнимые сотрудники банков окучивают доверчивых жителей Хабаровского края

СЕГОДНЯ 01:56 2019-11-14T04:21:07+03:00

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В Хабаровском крае мошенники продолжают зарабатывать на доверчивых гражданах. Ранее сообщалось, что аферисты звонят жителям региона и под видом сотрудников МЧС и Следственного комитета буквально выкачивают финансы у своих жертв. В последнее время активизировались злоумышленники, которые представляются сотрудниками банка.

- Одна из пострадавших обратилась в полицию. С ее слов, на сотовый телефон позвонил неизвестный с московского номера, сказал, что он сотрудник службы безопасности. Он сообщил о якобы попытках неизвестных перевести с ее счета деньги. Чтобы отменить операцию, собеседнику нужен был пароль, который поступит в смс-сообщении, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Женщина поверила аферисту и сообщила заветные цифры. В итоге с ее счета исчезли 400 тысяч рублей. По данному факту уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража».

Жителей региона убедительно просят не реагировать на провокации. Пожалуйста, не сообщайте неизвестным и малознакомым людям пароли от своих карт.

ИСТОЧНИК KP.RU