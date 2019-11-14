Мнимые сотрудники банков окучивают доверчивых жителей Хабаровского края
В Хабаровском крае мошенники продолжают зарабатывать на доверчивых гражданах. Ранее сообщалось, что аферисты звонят жителям региона и под видом сотрудников МЧС и Следственного комитета буквально выкачивают финансы у своих жертв. В последнее время активизировались злоумышленники, которые представляются сотрудниками банка.
- Одна из пострадавших обратилась в полицию. С ее слов, на сотовый телефон позвонил неизвестный с московского номера, сказал, что он сотрудник службы безопасности. Он сообщил о якобы попытках неизвестных перевести с ее счета деньги. Чтобы отменить операцию, собеседнику нужен был пароль, который поступит в смс-сообщении, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Женщина поверила аферисту и сообщила заветные цифры. В итоге с ее счета исчезли 400 тысяч рублей. По данному факту уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража».
Жителей региона убедительно просят не реагировать на провокации. Пожалуйста, не сообщайте неизвестным и малознакомым людям пароли от своих карт.
ИСТОЧНИК KP.RU