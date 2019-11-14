В Хабаровском крае ищут пропавшего на ручье Кадеми человека

СЕГОДНЯ 03:23 2019-11-14T04:20:00+03:00

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В Хабаровском крае спасатели отправились на поиски мужчины 1973 года рождения. Известно, что он пропал в районе ручья Кадеми, ориентировочно в двадцати километрах восточнее поселка Солонцовый. За помощью к спасателям обратились полицейские района имени Лазо 12 ноября.

- Группа специалистов отправилась на место поисков вчера, 13 ноября. Обследовать территорию будут четыре человека, в том числе два кинологических расчета, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Жителей края убедительно просят соблюдать правила безопасности при нахождении рядом с водоемом. Напомним, в регионе на сегодняшний день закрыта навигация лодок и катеров. Помните, несчастье может случиться, потому что температура воды очень низкая, и потому что сильный ветер может перевернуть плавсредство.

ИСТОЧНИК KP.RU