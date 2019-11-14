В Хабаровском крае бесхозные сельхозземли оказались в опасности
В Хабаровском районе в границах Князе- Волконского сельского поселения на бесхозных сельхозземлях обнаружили две свалки. Некто свозил на территорию разный хлам, складирование которого представляло угрозу для плодородной почвы. Проверяющие нашли на участках твердые бытовые отходы и строительный мусор.
- Правообладателя земли установить не удалось, потому что сведения о регистрации прав на участок отсутствуют. Тем не менее специалисты принимают все необходимые меры по их устранению, - прокомментировали в пресс -службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
По итогу проверки было принято решение о передаче материалов планового рейдового осмотра в администрацию Хабаровского района. В дальнейшем чиновники должны принять меры по устранению свалок твердых бытовых отходов и строительного мусора.
ИСТОЧНИК KP.RU