2019-11-14T04:52:34+03:00
Общество

Корабелы из Хабаровского края испытают «Остапа Шеремета» в Японском море

Судно уже покинуло акваторию сдаточной базы АСЗ
Александр ШТААЛЬ
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Корабелы из Хабаровского края испытают «Остапа Шеремета» в Японском мореКорабелы из Хабаровского края испытают «Остапа Шеремета» в Японском мореФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Корабелы из Хабаровского края приступили к ходовым испытаниям судна снабжения «Остап Шеремет», сейчас оно находится на сдаточной базе Амурского судостроительного завода во Владивостоке. Акваторию этого объекта судно покинуло 12 ноября. Оно направляется в обозначенный квадрат Японского моря.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, на борту находятся специалисты завода. Кроме них в тестовое плавание отправились представители заказчика - ООО «Газпром флот» - и контрагенты.

Во время испытаний будут проверять параметры и режимы работы судового оборудования. Внимание уделят ГЭУ, рулевому и якорному устройствам, средствам навигации, гидроакустики и радиосвязи. Оценят и мореходные качества судна. Проверку и окончательную приемку судового оборудования собираются провести в режимах, максимально приближенных к штатным параметрам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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