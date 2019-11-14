2019-11-14T05:35:01+03:00
Происшествия

В Хабаровске пассажир в аварии повредил глаз осколками стекла

Происшествие сучилось 13 ноября на улице Тургенева
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске пассажир в аварии повредил глаз осколками стеклаВ Хабаровске пассажир в аварии повредил глаз осколками стеклаФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В Хабаровске в минувшие сутки, 13 ноября, на улице Тургенева столкнулись машины Toyota Prius Hybrid и Nissan AD. По предварительной информации, водитель первого авто, двигавшегося в сторону улицы Комсомольской, хотел повернуть на Уссурийский бульвар. Он должен был предоставить преимущество второй машине, ехавшей по улице Тургенева прямо в сторону улицы Муравьева-Амурского, но не сделал этого. В итоге в районе дома №6 на Уссурийском бульваре иномарки столкнулись.

Как сообщил информированный источник, в результате дорожного происшествия пострадали, водитель машины Nissan AD, который повредил веко и его пассажир, в левый глаз которого попали осколки разбитого стекла. Оба водителя на момент аварии были трезвы.

Водителей Хабаровска убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Помните, маленькая ошибка может стать причиной большой трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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