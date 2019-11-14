СЕГОДНЯ 05:51 2019-11-14T05:51:00+03:00

На такой шаг пошли в связи с непогодой, во власти которой оказался регион

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«Хабаровские электрические сети» вошли в режим повышенной готовности. Это необходимая мера в связи с непогодой, во власти которой оказался регион. Об этом сообщили в пресс-службе АО ДРСК.

Ранее сообщалось, что 14-15 ноября 2019 года синоптики прогнозировали выпадение осадков. Ожидается сильный снег, метель, а также усиление ветра по долинам рек до 18-23 метров в секунду.

В связи с непогодой в компании установили круглосуточный режим дежурства ремонтного и оперативного персонала. Аварийные бригады готовы оперативно выехать на объекты, где случилась авария. Также подготовили спецтехнику, ремонтно-восстановительные материалы и средства. Персонал прошел инструктаж.

Если вы заметили оборванные провода, пожалуйста, сообщите об этом по телефону «горячей линии» 8-800-1000-397. На звонки отвечают круглосуточно. Также информацию принимают в диспетчерских пунктах районов электрических сетей по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU