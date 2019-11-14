Комсомольск с раннего утра усиленно чистят от снега

СЕГОДНЯ 06:39 2019-11-14T06:39:29+03:00

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В Комсомольске -на- Амуре как и большая часть населенных пунктов центральной и юной части региона оказалась во власти непогоды. В городе выпал снег, от которого сейчас усиленно пытаются очистить улицы. Коммунальные предприятия начали работать сегодня, 14 ноября, в четырех часов утра.

Как отметили в пресс- службе городской администрации, сегодня днем на расчистке улично -дорожной сети будет задействовано 28 единиц снегоуборочной техники. Трассы чистят от наледи, посыпают песком пешеходные переходы, а также автобусные остановки и перекрестки.

Пока перед рабочими поставили задачу сгребать снег к обочинам, чтобы по главным магистралям мог проехать общественный транспорт и машины. Автолюбителей убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU