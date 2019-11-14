2019-11-14T07:57:50+03:00
Общество

Следователи в Хабаровском крае разбираются в ситуации с разбившимися пассажирами автобуса

К счастью, все живы, среди пострадавших есть ребенок
Ольга КИВА
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Следователи в Хабаровском крае разбираются в ситуации с разбившимися пассажирами автобусаСледователи в Хабаровском крае разбираются в ситуации с разбившимися пассажирами автобусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае в районе 230 километра трассы «Селихино - Николаевск-на-Амуре» выехал с дороги, съел в кювет и перевернулся микроавтобус. По предварительной информации, в машине в момент аварии находились восемь человек. Из них пострадали три женщины и один несовершеннолетний.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, дорожное происшествие случилось 12 ноября. Возможная причина аварии - водитель не справился с управлением.

К слову, всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. Одна женщина будет проходить стационарное лечение, остальные - амбулаторное. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются следователи. Им предстоит провести доследственную проверку, оценить действия водителя на предмет наличия признаков состава преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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