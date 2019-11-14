Сельчанин в Хабаровском крае невольно спровоцировал вора на кражу
Житель поселка Солнечный проснулся в своей квартире и обнаружил, что не хватает некоторых вещей. Также из помещения пропали деньги и документы. Собственник обратился в полицию и попросил разобраться в ситуации.
- По итогам проверки выяснилось, что неизвестный проник в его квартиру через незапертую дверь. По данному факту провели проверку и выяснили, что к краже причастен 48-летний мужчина без определенного места жительства, - прокомментировали в пресс- службе УМВД России по Хабаровскому краю.
В отношении фигуранта завели и расследовали уголовное дело по статье «Кража». За это преступление нарушитель рискует лишиться свободы на срок до шести лет. На сегодняшний день материалы передали в суд Солнечного района для рассмотрения. Найденные у обвиняемого при обыске похищенные вещи уже вернули законному владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU