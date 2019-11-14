2019-11-14T08:21:27+03:00
Общество

Паромную переправу «Ванино-Холмск» закрыли из-за плохой погоды

Ограничение начало действовать сегодня, 14 ноября
Ольга КИВА
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Паромную переправу «Ванино-Холмск» закрыли из-за плохой погодыПаромную переправу «Ванино-Холмск» закрыли из-за плохой погодыФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Паромную переправу «Ванино-Холмск» в Татарском проливе закрыли сегодня, 14 ноября, из-за плохих погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Ограничение начало действовать сегодня в шесть часов утра.

По информации, предоставленной в ОАО «Сахалинское морское пароходство» ограничение будет действовать, пока не улучшатся метеоусловия. На сегодняшний день паромы находятся в порту Ванино. Более подробную информацию можно уточнить по телефонам пароходства (42433) 66-208 и (42433) 66-102. По второму номеру отвечает диспетчер, звонки принимают в ночное время и выходные дни.

Жителям края напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по номеру «101» или «112». Также информацию принимают по телефону доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю (4212) 41-62-62.

ИСТОЧНИК KP.RU

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