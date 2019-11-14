2019-11-14T11:46:03+03:00
Общество

Жителям Хабаровского края рассказали, когда можно пересчитать коммуналку

Главное при этом - иметь на руках акт, подтверждающий некачественное предоставление услуги
Ольга КИВА
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Жителям Хабаровского края рассказали, когда можно пересчитать коммуналкуЖителям Хабаровского края рассказали, когда можно пересчитать коммуналкуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жителям Хабаровского края напоминают о возможности перерасчета стоимости коммуналки. Такую процедуру проводят, если услуги оказали некачественно или с перерывами, превышающими установленную продолжительность.

- Условия перерасчета прописаны в правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Перерасчет делают, если плательщик уведомил аварийно-диспетчерскую службу исполнителя в письменной форме или устно, в том числе по телефону. В обращении должны быть указаны фамилия, имя и отчество, точный адрес помещения, где обнаружено нарушение качества коммунальной услуги, а также сам вид услуги, - рассказали в пресс-службе краевого министерства ЖКХ.

Со своей стороны поставщик услуги обязан сообщить собственнику о причине нарушения, если таковую удастся установить. Также в журнале регистрации сообщений должна быть соответствующая отметка.

Отметим также, что перерасчет платы за коммунальные услуги производят только на основании акта о предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества. Этот документ должны подписать и исполнитель коммунальных услуг, и потребитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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