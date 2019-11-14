Комсомольский хлебозавод №3 заработал в тестовом режиме после реконструкции

СЕГОДНЯ 11:52 2019-11-14T13:46:47+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре возобновит свою работу после реконструкции хлебозавод №3. Ранее над предприятием нависла угроза закрытия, однако с помощью краевых властей его удалось реанимировать. Сейчас хлебозавод работает в тестовом режиме, первую партию хлеба планируют сдать 15 ноября.

- Продукция будет продаваться в магазинах города. Покупатели смогут выбирать сначала из пяти видов хлеба, затем эту цифру планируют увеличить, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Много денег нынешний собственник вложил в модернизацию. Так, основной цех капитально отремонтировали, заменили инженерные коммуникации. Также на хлебозаводе установили энергоэффективные печи, тестомесильное и тесторазделочное оборудование. Кроме того, здесь наладили автоматизированную линию по производству слоеных изделий.

Напомним, «Хлебозавод №3» передали новому собственнику 25 декабря 2018 года. Напомним, что предприятие находилось в плачевном состоянии, вполне могло стать банкротом. Прежнее руководство накопило долги по зарплате, налогам. Также не оплачивали услуги ресурсосберегающих компаний. На сегодняшний день финансовые проблемы решены.

ИСТОЧНИК KP.RU