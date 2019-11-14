2019-11-14T11:42:52+03:00
Общество

При поддержке ВТБ воспитанники приморского детского дома прошли обучение в театральной академии

Цель проекта — рассказать детям о театральных профессиях и увлечь их миром музыкального театра
Петр САМСОНОВ
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При поддержке ВТБ воспитанники приморского детского дома прошли обучение в театральной академииПри поддержке ВТБ воспитанники приморского детского дома прошли обучение в театральной академииФото: Петр САМСОНОВ
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На Приморской сцене Мариинского театра завершился первый благотворительный просветительский проект «Театральная академия», организованный при поддержке банка ВТБ. Участниками стали воспитанники детского дома из Лесозаводска.

В течение двух месяцев юные участники знакомились с особенностями работы артистов балета, оперы, оркестра и закулисных цехов: гримёрного, швейного и бутафорского. Занятия включали теоретическую и практическую части. Педагогами выступили сотрудники театра и приглашённые эксперты.

- Мы ставим перед собой цель, чтобы, приходя в зрительный зал, каждый ребенок знал и понимал, что происходит на сцене, на что обращать внимание, как смотреть и слушать спектакль. Важно с детства формировать понимание, что театр — это интересный, увлекательный мир, сложный и красивый, — рассказал Александр Титов, первый заместитель директора Приморской сцены Мариинского театра.

- Банк ВТБ традиционно уделяет большое внимание благотворительности. Адаптация детей, оставшихся без родителей, к взрослой самостоятельной жизни и улучшение качества получаемого образования — это инвестиция в будущее нашей страны. Мы рады, что в рамках нашей общебанковской стратегической программы «Культурная страна» мы помогли проекту «Театральная Академия». Тем более что проект состоялся на Приморской сцене Мариинского театра, давнего друга и партнера ВТБ. Словом, помощь детям, сохранение и развитие культурного наследия — это важнейшие направления социальной деятельности банка, — прокомментировал Александр Вялков, управляющий ВТБ в Приморском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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