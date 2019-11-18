СЕГОДНЯ 01:03 2019-11-18T01:03:24+03:00

Погода в Хабаровске на 18 ноября 2019 года: днем до -6, сильный снег, метель Фото: Алексей БУЛАТОВ

Местам дневная температура в регионе поднимется выше нуля

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В Биробиджане сильный снег, метель. Ветер северо-восточный 16-21 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем -5-6.

В Хабаровске сильный снег, метель. Ветер северо-восточный 17-22 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем -4-6.

В Бикине сильный мокрый снег, метель. Ветер северо-восточный 16-21 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем 0+2.

В Советской Гавани и Ванино мокрый снег, метель. Ветер северо-восточный 13-18 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем 0+2.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой снег. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -9-11.

В Чегдомыне небольшой снег. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -5-7.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем -9-11.

В Охотске без осадков. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -11-12.

ИСТОЧНИК KP.RU