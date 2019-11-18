Впервые юнармейцы Хабаровского края собрались на слет «Юный патриот»

СЕГОДНЯ 01:31 2019-11-18T04:45:56+03:00

Ребятам в том числе показали мастер-классы по рукопашному бою и оказанию первой медицинской помощи

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В Хабаровском крае впервые прошел слет военно-патриотических клубов и объединений «Юный Патриот». Среди участников юнармейцы региона, а также представители Комсомольского -на- Амуре местного отделения патриотического движения «Юнармия», станичного казачьего общества «Георгиевское» и Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

- Для ребят подготовили отличную программу. Подрастающее поколение в том числе побывало на мастер-классах по рукопашному бою и оказанию первой доврачебной медицинской помощи, - рассказали в пресс- службе Восточного военного округа.

Также ребятам рассказали об особенностях занятий альпинизмом и инженерно-саперным делом. Кроме того, во время слета юнармейцы стали участниками военно-тактической игры. Еще они выступили с докладами по вопросам организации юнармейских отрядов, правилам вступления в движение «Юнармия».

ИСТОЧНИК KP.RU