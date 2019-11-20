В Хабаровском крае ликвидируют почти 60 тысяч квадратных метров жилья

СЕГОДНЯ 07:18 2019-11-20T08:22:44+03:00

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В Хабаровском крае собираются ликвидировать почти 60 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Речь идет о строениях, расположенных в девяти районах региона. Избавляться от них будут в течение пяти лет. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Сейчас уже реализуют первый этап программы переселения, рассчитанный на 2019-2020 годы. До конца этого года в новые квартиры переедет 41 человек. В следующем году планируют расселить 366 граждан, для этого закупят пять с половиной тысяч квадратных метров жилья. Улучшить жилищные условия смогут жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Бикина и Советской Гавани.

До 2025 года собираются расселить 3,6 тысячи граждан. Потратить на это планируют 3,6 миллиарда рублей. Напомним, переселение из аварийного жилья проводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на условиях софинансирования из федерального, краевого и муниципального бюджетов. По условиям, власти должны помочь переехать из неблагоустроенных домов людям, чье жилье было признано аварийным до 1 января 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU