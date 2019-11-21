СЕГОДНЯ 02:19 2019-11-21T02:19:18+03:00

В Хабаровском крае больше 16 тысяч человек могут остаться совсем без электричества Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

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В Хабаровском крае больше 16 тысяч человек могут остаться без электричества. Причина в том, что они все вместе задолжали поставщикам услуги почти 80 миллионов рублей. Отключение – это вынужденная мера, которая хоть как-то побуждает людей расплатиться. К слову, всего жители региона задолжали более 590 миллионов рублей за электрическую энергию и более четырех миллиардов рублей за тепловую энергию.

- Работы по массовому отключению электроэнергии в квартиры и частные дома уже начались. Они будут длиться до конца ноября. Так, в рамках кампании планируют обесточить больше семи с половиной тысяч жителей Хабаровска, более трех с половиной тысяч жителей Комсомольска-на-Амуре и Амурска. Должникам настоятельно рекомендуют срочно оплатить долги или заключить соглашение о реструктуризации, - рассказали в пресс-службе филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт».

По статистике, после получения уведомления о предстоящем отключении электричества клиенту дают 20 дней на погашение долга. Большая часть должников оплачивает квитанции, не дожидаясь ограничений энергоснабжения. Если потребитель не предпринимает никаких действий, то подачу энергоресурса ограничивают без повторного уведомления.

Напомним, за самовольное подключение в электросети можно получить штраф на сумму от 10 до 15 тысяч рублей для физических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU