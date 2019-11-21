СЕГОДНЯ 02:38 2019-11-21T02:38:18+03:00

«Жаль, что муж так и не дожил до новоселья»: бараки на городских прудах в Хабаровске наконец-то расселят Фото: Администрация Хабаровска

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В Хабаровск жильцы бараков на городских прудах наконец-то переезжают в новые квартиры. Их расселяют в рамках программы развития застроенных территорий. До конца года планируют предоставить собственникам 32 благоустроенные квартиры.

Одна жительница барака на улице Дикопольцева, призналась, что хочет оставить в старой квартире мебель. В новую квартиру она переедет только с одной сумкой вещей. Елена Юрьева прожила в этом жоме 44 года, из всех благ цивилизации здесь были колонка и нужник на улице. Света из-за прохудившейся электропроводки в квартире давно нет.

Со слов женщины, жильцам каждый год обещали расселение и вот случилось. Единственное, о чем сожалеет Елена: «Жаль, что муж так и не дожил до новоселья».

Как отметили в городской администрации, в двух бараках, которые собираются снести, три семьи еще не выбрали себе квартиры. Вопрос о переезде с остальными жильцами уже практически решен. На территории старых бараков собираются начать масштабную стройку по проекту, который ранее вынесут на общественные слушания весной следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU