2019-11-21T03:04:49+03:00
Происшествия

После публикации фото с намеком на порнографию жительница Комсомольска нарвалась на проблемы

По данному факту возбудили и расследуют уголовное дело
Ольга КИВА
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После публикации фото с намеком на порнографию жительница Комсомольска нарвалась на проблемыПосле публикации фото с намеком на порнографию жительница Комсомольска нарвалась на проблемыФото: Тимур ХАНОВ
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Правоохранителям в Комсомольске-на-Амуре стало известно о вопиющем факте – в сеть интернет просочились фото одной горожанки непристойного содержания. Нарушение выявили во время мониторинга. По данному факту провели проверку и выяснили, как они попали сеть. По итогу задержали 26-летнюю комсомольчанку.

- Ее подозревают в совершении преступления, связанного с распространением запрещенных фотографий. Речь идет о снимках с признаками порнографии. По версии следствия, она опубликовала фото со своего персонального компьютера, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

У подозреваемой в квартире провели обыск. В результате этого мероприятия изъяли системный блок с жестким диском, на котором хранились запрещенные снимки. В отношении горожанки возбудили уголовное дело по статье «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Если ее вину докажут в суде, фигурантка может лишиться свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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