В прокуратуре заинтересовались антисанитарией в роддоме Биробиджана

СЕГОДНЯ 03:43 2019-11-21T05:11:58+03:00

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Работники прокуратуры в Биробиджане заинтересовались информацией об антисанитарии и нарушении температурного режима в одном из роддомов областной столицы. Данные этого инцидента подробно описали местные средства массовой информации. По факту информационное сообщение и стало поводом для проведения проверки.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, целью мероприятия была оценка сложившейся ситуации с теплоснабжением в этом учреждении здравоохранения и проверка соблюдения требований санитарно- эпидемиологического законодательства. По итогу проведения необходимого комплекса мер примут решение о мерах прокурорского реагирования.

Отметим, что меры прокурорского реагирования нужны, чтобы впредь пресечь нарушения прав пациентов. Также материалы проверки используют для привлечения виновных лиц к ответственности, установленной законом.

ИСТОЧНИК KP.RU