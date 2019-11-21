2019-11-21T05:10:34+03:00
Общество

Казаки Еврейской автономии претендуют на президентский грант

Если деньги удастся получить, их планируют потратить на поддержку развития городского казачьего общества
Александр ШТААЛЬ
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Казаки Еврейской автономии претендуют на президентский грантКазаки Еврейской автономии претендуют на президентский грантФото: Правительство ЕАО
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Казачье сообщество в Еврейской автономной области собирается участвовать в конкурсе президентских грантов в 2020 году. Если исход этого мероприятия будет благополучным, и деньги все-таки удастся получить, потратить их планируют на развитие и поддержку казачества.

- Напомним, в 2018 году удалось получить грант на полмиллиона рублей. На эти деньги организовали детские казачьи игры «Атаманец - 2019». Мероприятие провели на территории Биробиджанского района, в них участвовали 150 ребят, - рассказали в пресс- службе областного правительства.

Отметим, что развитие казачьего общества сопряжено с патриотическим воспитанием молодого поколения. К слову, на недавнем заседании рабочей группы по делам казачества в ЕАО мэру города рекомендовали оказывать поддержку городскому казачьему обществу «Станица Тихонькая».

ИСТОЧНИК KP.RU

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