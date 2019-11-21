В Хабаровске устроят юнармейский новогодний бал

СЕГОДНЯ 04:59 2019-11-21T05:09:22+03:00

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В Хабаровске собираются устроить юнармейский новогодний бал. Праздничное мероприятие состоятся 27 декабря в 17:00 в КСК «Арсеналец». На это событие приглашают победителей и призеров конкурса «Лучший юнармеец города Хабаровска», а также по два лучших юнармейца от отряда – танцевальная пара девушка и юноша . Претендентов выбирают по решению руководителя.

Как сообщили представители Всероссийского военно-патриотического общественного движения в Хабаровске, заявки на участие принимают до 30 ноября на электронную почту club_danko@mail.ru. При отправке сообщения, пожалуйста, указывайте фамилию, имя, отчество и даты рождения юнармейцев.

Отметим также, что занятия по обучению бальным танцам начинаются 25 ноября. Согласно графику обучение будет проходить в понедельник, среду и пятницу с 18:30 до 19:30 в помещении МАУ «ЦПВ» на улице Тургенева, 65Б. Также с участниками зала будут заниматься во вторник и четверг с 16:00 до 18:00 в помещении ВПК «Данко» на улице Кочнева, 1А. Справки по телефону 37-17-28.

ИСТОЧНИК KP.RU