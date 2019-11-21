«Покормите зимующих птиц!»: в Хабаровском крае до весны действует экологическая акция

СЕГОДНЯ 05:22 2019-11-21T05:22:52+03:00

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В Амурском районе 12 ноября стартовала традиционная экологическая акция «Покормите зимующих птиц!». Организаторами выступают детский эколого-биологический центр «Натуралист» и администрация заповедника «Болоньский».

- Цель этого мероприятия – просветительская. События, которые устраивают в образовательных учреждениях района - познавательно-игровые мероприятия, посвященные зимующим птицам Амурского района. Так, в интерактивной игре «Столовая для пернатых» уже поучаствовали воспитанники центра реабилитации детей-инвалидов, ребята из социального приюта, малыши детского сада №14, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Участникам «Столовой» рассказали о зимующих птицах, о том, как правильно выбрать подходящее место для кормушки и чем можно подкармливать пернатых в суровую холодную зиму. Отметим, что экологическая акция будет длиться до марта 2020 года. За это время для жителей города и района собираются провести множество интересных конкурсов, выставок и познавательных мероприятий. Заповедник «Болоньский» приглашает всех неравнодушных сделать доброе дело и не оставлять птиц без внимания и заботы зимой.

ИСТОЧНИК KP.RU