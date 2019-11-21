2019-11-21T05:22:52+03:00
Общество

«Покормите зимующих птиц!»: в Хабаровском крае до весны действует экологическая акция

Она стартовала 12 ноября в Амурском районе
Ольга КИВА
Поделиться:
«Покормите зимующих птиц!»: в Хабаровском крае до весны действует экологическая акция«Покормите зимующих птиц!»: в Хабаровском крае до весны действует экологическая акцияФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Амурском районе 12 ноября стартовала традиционная экологическая акция «Покормите зимующих птиц!». Организаторами выступают детский эколого-биологический центр «Натуралист» и администрация заповедника «Болоньский».

- Цель этого мероприятия – просветительская. События, которые устраивают в образовательных учреждениях района - познавательно-игровые мероприятия, посвященные зимующим птицам Амурского района. Так, в интерактивной игре «Столовая для пернатых» уже поучаствовали воспитанники центра реабилитации детей-инвалидов, ребята из социального приюта, малыши детского сада №14, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Участникам «Столовой» рассказали о зимующих птицах, о том, как правильно выбрать подходящее место для кормушки и чем можно подкармливать пернатых в суровую холодную зиму. Отметим, что экологическая акция будет длиться до марта 2020 года. За это время для жителей города и района собираются провести множество интересных конкурсов, выставок и познавательных мероприятий. Заповедник «Болоньский» приглашает всех неравнодушных сделать доброе дело и не оставлять птиц без внимания и заботы зимой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из Германии в Комсомольск давно умершему человеку пришло письмо с наркотиками
Участники форума «Россия Зовет!» обсудили инвестиционный потенциал Дальнего Востока
В Комсомольске «пострадавшие» в аварии выманили у страховщиков деньги
Старый год в Хабаровске традиционно проводят ярмаркой «Новогодний подарок»
На «Жилье для молодых семей» в Хабаровске потратят 30 миллионов рублей
Дружинники в Хабаровском крае пресекли больше 300 нарушений
В богадельню в Хабаровске требуются помощники
Оправдательный приговор по уголовному делу отменили экс-дознавателю в ЕАО
Трупы мужчины и женщины нашли в горящем доме в Хабаровске
ВТБ и правительство Чукотки подписали соглашение о сотрудничестве
В Хабаровске устроят юнармейский новогодний бал
Казаки Еврейской автономии претендуют на президентский грант
В прокуратуре заинтересовались антисанитарией в роддоме Биробиджана
После публикации фото с намеком на порнографию жительница Комсомольска нарвалась на проблемы
«Жаль, что муж так и не дожил до новоселья»: бараки на городских прудах в Хабаровске наконец-то расселят
В Хабаровском крае больше 16 тысяч человек могут остаться без электричества
В Хабаровском крае к Новому году собираются продать почти 10 тысяч елок
Погода в Хабаровске на 21 ноября 2019 года: днем до -12, без осадков
В Хабаровском крае небольшое потепление 23 ноября подкинет проблем
Хабаровск круглосуточно чистят от снега, оставшегося после циклона