Оправдательный приговор по уголовному делу отменили экс-дознавателю в ЕАО

СЕГОДНЯ 06:27 2019-11-21T07:16:33+03:00

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В Еврейской автономии отменили приговор по уголовному делу экс-дознавателю. В феврале этого года суд установил женщине наказание в виде штрафа на 100 тысяч рублей и лишил права занимать должности, связанные с непосредственным проведением проверок по сообщениям о преступлениях, расследованием уголовных дел сроком на три года.

- Из материалов дела следует, что дознаватель выехала на место происшествия, составила протокол об обнаружении и изъятии у нарушителя пакета с наркотиком. В документ фигурантка вписала заведомо ложные сведения об участии в этой процедуре одного из понятых. При этом фактически к участию пригласила лишь одного понятого, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Позже сам протокол и полученное вещественное доказательство, то есть пакет с наркотиком, признали недопустимыми доказательствами, уголовное разбирательство закончилось. Суд апелляционной инстанции дознавателя оправдал, но прокуратура обжаловала это решение в кассационном порядке. В итоге оправдательный приговор отменили и добились наказания для дознавателя - штраф в размере 100 тысяч рублей, лишение права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU