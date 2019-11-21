2019-11-21T07:12:31+03:00
Общество

В богадельню в Хабаровске требуются помощники

Нужна помощь волонтеров по части уборки, глажки белья и в других домашних делах
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В богадельню в Хабаровске требуются помощникиВ богадельню в Хабаровске требуются помощникиФото: Хабаровская епархия
Изменить размер текста:

Марфо- Мариинская богадельня в Хабаровске снова обращается с просьбой к неравнодушным жителям краевой столицы. Очень нужна помощь по части уборки, глажки белья и в других домашних делах.

Как сообщили в пресс- службе Хабаровской епархии, каждый день дежурной сестре необходима поддержка волонтера. Очень важна регулярность вашей помощи. Только так получится распределить работу волонтеров равномерно.

От добровольцев требуется хотя бы два часа в неделю присутствия в богадельне. Пожалуйста, если вы располагаете нужным количеством времени, откликнитесь. Вашему участию будут очень рады. Также нужны помощники с машинами, которые смогут раз в день привозить в богадельню питание из храма. Телефон для связи 8-924 -316- 03-28, куратор Анна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из Германии в Комсомольск давно умершему человеку пришло письмо с наркотиками
Участники форума «Россия Зовет!» обсудили инвестиционный потенциал Дальнего Востока
В Комсомольске «пострадавшие» в аварии выманили у страховщиков деньги
Старый год в Хабаровске традиционно проводят ярмаркой «Новогодний подарок»
На «Жилье для молодых семей» в Хабаровске потратят 30 миллионов рублей
Дружинники в Хабаровском крае пресекли больше 300 нарушений
Оправдательный приговор по уголовному делу отменили экс-дознавателю в ЕАО
Трупы мужчины и женщины нашли в горящем доме в Хабаровске
ВТБ и правительство Чукотки подписали соглашение о сотрудничестве
«Покормите зимующих птиц!»: в Хабаровском крае до весны действует экологическая акция
В Хабаровске устроят юнармейский новогодний бал
Казаки Еврейской автономии претендуют на президентский грант
В прокуратуре заинтересовались антисанитарией в роддоме Биробиджана
После публикации фото с намеком на порнографию жительница Комсомольска нарвалась на проблемы
«Жаль, что муж так и не дожил до новоселья»: бараки на городских прудах в Хабаровске наконец-то расселят
В Хабаровском крае больше 16 тысяч человек могут остаться без электричества
В Хабаровском крае к Новому году собираются продать почти 10 тысяч елок
Погода в Хабаровске на 21 ноября 2019 года: днем до -12, без осадков
В Хабаровском крае небольшое потепление 23 ноября подкинет проблем
Хабаровск круглосуточно чистят от снега, оставшегося после циклона