В богадельню в Хабаровске требуются помощники

СЕГОДНЯ 06:58 2019-11-21T07:12:31+03:00

Нужна помощь волонтеров по части уборки, глажки белья и в других домашних делах

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Марфо- Мариинская богадельня в Хабаровске снова обращается с просьбой к неравнодушным жителям краевой столицы. Очень нужна помощь по части уборки, глажки белья и в других домашних делах.

Как сообщили в пресс- службе Хабаровской епархии, каждый день дежурной сестре необходима поддержка волонтера. Очень важна регулярность вашей помощи. Только так получится распределить работу волонтеров равномерно.

От добровольцев требуется хотя бы два часа в неделю присутствия в богадельне. Пожалуйста, если вы располагаете нужным количеством времени, откликнитесь. Вашему участию будут очень рады. Также нужны помощники с машинами, которые смогут раз в день привозить в богадельню питание из храма. Телефон для связи 8-924 -316- 03-28, куратор Анна.

ИСТОЧНИК KP.RU