Дружинники в Хабаровском крае пресекли больше 300 нарушений

СЕГОДНЯ 07:23 2019-11-21T07:23:15+03:00

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В Хабаровском крае подвели предварительные итоги деятельности добровольных дружин. Так, за 10 месяцев 2019 года активисты больше 600 раз выходили на дежурство, пресекли свыше 300 правонарушений. Помогли раскрыть 11 сложных преступлений.

Как отметили в пресс- службе краевого правительства, дружинники патрулируют жилые районы, участвуют в надзоре за неблагополучными семьями, «присматривают» за несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете. К слову, благодаря добровольцам удалось выявить девять неблагополучных семей, о которых ранее в регионе не знали. Также дружинники участвовали в мероприятиях по изъятию незаконной алкогольной продукции.

Отметим, что в регионе создают новые дружины в регионе. На сегодняшний день насчитали 151 отряд численностью одна тысяча 483 человека. Они работают в 17 районах края, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

ИСТОЧНИК KP.RU