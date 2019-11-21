СЕГОДНЯ 07:53 2019-11-21T07:53:43+03:00

На «Жилье для молодых семей» в Хабаровске потратят 30 миллионов рублей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В Хабаровске планируют потратить 30 миллионов рублей в рамках программы «Жилье для молодых семей». Такой расход утвердили на 2020 год. К слову, в 2019 году за счет средств городского бюджета вопрос с жильем решили 95 молодых семей, 88 из них уже купили квартиры в краевой столице или построили дома.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, на сегодняшний день в списке желающих приобрести жилье с субсидией одна тысяча 655 хабаровских семей. Подробную информацию по дальнейшему участию в программе предоставляют в городском управлении по делам молодёжи и социальным вопросам. Специалисты консультируют каждый четверг с 14 до 17 часов по улице Ленинградской, 30, кабинет 206.

Напомним, список документов, необходимых для участия в программе, опубликован на сайте городской администрации, раздел «Жилье для молодых семей». Молодые родители также могут получить сертификаты в рамках краевой программы.

ИСТОЧНИК KP.RU