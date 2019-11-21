Старый год в Хабаровске традиционно проводят ярмаркой «Новогодний подарок»

СЕГОДНЯ 08:27 2019-11-21T08:27:48+03:00

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В Хабаровске проведут традиционную ярмарку «Новогодний подарок» 2020 год. Визитной карточкой этого мероприятия будет насыщенная и интересная развлекательная программа. Она рассчитана, как на взрослых, так и на детей. Для посетителей устроят конкурсы, шоу-программы, акции, розыгрыши и выступления творческих коллективов города.

Стартует ярмарка 27 декабря с мероприятия «Новый год в кругу друзей». В этот день будут мастер-классы по народным ремеслам, национальные кухни, ярмарочные забавы и угощения, красочная концертная программа с колоритом разных народов и национальностей. На следующий день по плану устроят праздник «Детский выходной». Для маленьких посетителей проведут конкурс костюмов «Новогодний маскарад», устроят встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Закончится ярмарка 29 ноября, когда проведут Новогодний большой розыгрыш призов для посетителей. Главный приз – большой телевизор. Розыгрыш состоится в 14:00 на сценической площадке ярмарки.

Место проведение ярмарки: Манеж стадиона имени В.И. Ленина, улица Советская, 1/6.

ИСТОЧНИК KP.RU