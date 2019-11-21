В Комсомольске «пострадавшие» в аварии выманили у страховщиков деньги

СЕГОДНЯ 08:51 2019-11-21T08:51:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Комсомольске-на-Амуре завели уголовное дело в отношении двух жителей города Юности. Фигурантов обвинили в мошенничестве со страховыми выплатами в период с мая 2018 по июль 2019 года.

- По версии следствия подозреваемые инсценировали дорожно-транспортные происшествия. При этом 32-летний участник преступной схемы всегда выступал в роли потерпевшего. Его 28-летний подельник был организатором. На счету фигурантов три эпизода инсценировок аварий, после которых они по фиктивным документам получали деньги за наступление страховых случаев, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Ущерб от действий подозреваемых оценили в 285 тысяч рублей. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество в сфере страхования», продолжается. Если вину фигурантов докажут в суде, то максимально возможным наказанием за их преступления будет лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU