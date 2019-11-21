2019-11-21T08:51:26+03:00
Происшествия

В Комсомольске «пострадавшие» в аварии выманили у страховщиков деньги

Ущерб оценили в 285 тысяч рублей
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Комсомольске «пострадавшие» в аварии выманили у страховщиков деньгиВ Комсомольске «пострадавшие» в аварии выманили у страховщиков деньгиФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Комсомольске-на-Амуре завели уголовное дело в отношении двух жителей города Юности. Фигурантов обвинили в мошенничестве со страховыми выплатами в период с мая 2018 по июль 2019 года.

- По версии следствия подозреваемые инсценировали дорожно-транспортные происшествия. При этом 32-летний участник преступной схемы всегда выступал в роли потерпевшего. Его 28-летний подельник был организатором. На счету фигурантов три эпизода инсценировок аварий, после которых они по фиктивным документам получали деньги за наступление страховых случаев, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Ущерб от действий подозреваемых оценили в 285 тысяч рублей. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество в сфере страхования», продолжается. Если вину фигурантов докажут в суде, то максимально возможным наказанием за их преступления будет лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из Германии в Комсомольск давно умершему человеку пришло письмо с наркотиками
Участники форума «Россия Зовет!» обсудили инвестиционный потенциал Дальнего Востока
Старый год в Хабаровске традиционно проводят ярмаркой «Новогодний подарок»
На «Жилье для молодых семей» в Хабаровске потратят 30 миллионов рублей
Дружинники в Хабаровском крае пресекли больше 300 нарушений
В богадельню в Хабаровске требуются помощники
Оправдательный приговор по уголовному делу отменили экс-дознавателю в ЕАО
Трупы мужчины и женщины нашли в горящем доме в Хабаровске
ВТБ и правительство Чукотки подписали соглашение о сотрудничестве
«Покормите зимующих птиц!»: в Хабаровском крае до весны действует экологическая акция
В Хабаровске устроят юнармейский новогодний бал
Казаки Еврейской автономии претендуют на президентский грант
В прокуратуре заинтересовались антисанитарией в роддоме Биробиджана
После публикации фото с намеком на порнографию жительница Комсомольска нарвалась на проблемы
«Жаль, что муж так и не дожил до новоселья»: бараки на городских прудах в Хабаровске наконец-то расселят
В Хабаровском крае больше 16 тысяч человек могут остаться без электричества
В Хабаровском крае к Новому году собираются продать почти 10 тысяч елок
Погода в Хабаровске на 21 ноября 2019 года: днем до -12, без осадков
В Хабаровском крае небольшое потепление 23 ноября подкинет проблем
Хабаровск круглосуточно чистят от снега, оставшегося после циклона