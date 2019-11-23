Погода в Хабаровске на 23 ноября 2019 года: днем до +5
В Биробиджане небольшой снег. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -7-9.
В Хабаровске без существенных осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью -3-7. Днем +3 +5.
В Бикине без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем 0-2.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -4-6.
В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -8-10.
В Чегдомыне небольшой снег. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Ночью -27-29. Днем -10-12.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -12-14.
В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -14-16.
ИСТОЧНИК KP.RU