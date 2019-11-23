В Хабаровске объявили режим повышенной готовности

СЕГОДНЯ 04:48 2019-11-23T04:48:14+03:00

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В связи с неблагоприятными погодными условиями, режим действует с полночи 23 ноября. в это время синоптики ожидали выпадение мокрого снега, но нет. Снега не было, а температура повысилась еще и днем 23 ноября составит в краевом центре +5 градусов. От возможности выпадения осадков синоптики не отказываются. Но что будет на дорогах города после мокрого снега или вообще дождя представлять не очень хочется. Также высок риск обрыва электропроводов.

Для того, чтобы не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, во всех ресурсоснабжающих компаниях Хабаровска в круглосуточном режиме будут дежурить дополнительные аварийные бригады.

Предприятия отрасли благоустройства, жилищные организации будут счищать снег с дорог, тротуаров, освобождать от снежных заносов проходы к подъездам. В случае необходимости специалисты городского управления по делам ГО и ЧС готовы выдавать населению тепловые пушки и генераторы.

ИСТОЧНИК KP.RU