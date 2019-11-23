В Хабаровск крае построили 4 новых ФАПа

СЕГОДНЯ 06:15 2019-11-23T06:15:41+03:00

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В нескольких районах Хабаровского края, а именно в Амурском, Нанайском, Хабаровском и имени Лазо, завершается строительство четырех фельдшерско-акушерских пунктов. Реализация краевой программы благодаря которой ФАПы и появились, позволит модернизировать систему первичной медицинской помощи в крае. И конечно, когда реч идет о первичной помощи в голову приходят отдаленные уголки Хабаровского края, а таких уголков в нашем крае хоть отбавляй. Но реальность сегодня такова, что многие ФАПы располагаются в неприспособленных, или в ветхих зданиях.

- Новые объекты здравоохранения введут в селах Джуен, Верхний Нерген , Казакевичево и поселке Обор. Здесь завершаются строительно-монтажные работы. Строительство зданий выполнено полностью, на финишной стадии внутренние и наружные работы. Ведется монтаж инженерных сетей и оборудования. Из-за похолодания частично перенесено благоустройство и озеленение территорий. Полностью эти работы будут выполнены весной. Строительную часть подрядчики завершат в ноябре, а в декабре планируется закончить монтаж оборудования и ввести ФАПы в эксплуатацию, - отметили в краевом минздраве.

Планируется, что в трех ФАПах на должностях заведующего-фельдшера будут работать по одному медицинскому специалисту. В селе Верхний Нерген, учитывая численность жителей, предусмотрено больше ставок. Здесь трудоустроены заведующий- фельдшер, медицинская сестра и фельдшер детских учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU