Наркотик в письме на имя умершего человека обнаружили хабаровские таможенники

СЕГОДНЯ 10:03 2019-11-23T10:03:59+03:00

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Почти 11 граммов наркотика МДМА («экстази») обнаружили хабаровские таможенники в письме из Германии. Почтовое отправление следовало в Комсомольск-на-Амуре на имя человека, умершего за три года до его отправки.

В конверте находился пакет с кристаллическим веществом светло-коричневого цвета. Экспертиза показала, что это наркотик МДМА. От каких-либо пояснений мужчина отказался.В момент получения письма в почтовом отделении таможенники совместно с сотрудниками транспортной полиции задержали россиянина. Письмо было получено им по паспорту умершего человека.

По материалам Хабаровской таможни следственный отдел МВД России по г. Хабаровску возбудил уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в крупном размере). Злоумышленнику грозит наказание - до двадцати лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU