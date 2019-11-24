СЕГОДНЯ 03:11 2019-11-24T03:11:05+03:00

Погода в Хабаровске на 24 ноября 2019 года: днем до -10, без осадков Фото: Борис КОКУРИН

После субботней оттепели похолодало, на улице по-прежнему ветрено

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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью -15 -17. Днем -9 -11.

В Хабаровске без осадков. Ветер западный 15-20 метров в секунду. Ночью -10 -12. Днем -8 -10.

В Бикине без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -8 -10, днем -4 -10.

В Советской Гавани и Ванино ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -5 -7. Днем -1 -3. Без осадков.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -16 -18. Днем -10 -12.

В Чегдомыне без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -23 -25. Днем -14 -16.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 13-18 метров в секунду. Ночью -15 -17. Днем -12 -14.

В Охотске снег, метель. Ветер северный 15-20 метров в секунду. Ночью -11 -13. Днем -8 -10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU