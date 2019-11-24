2019-11-24T04:40:34+03:00
Общество

В Хабаровском крае спасатели дежурят на сложных участках дорог

Потепление в субботу и похолодание в ночь на воскресенье сделало магистрали опасными для транспорта
Борис КОКУРИН
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В Хабаровском крае спасатели дежурят на сложных участках дорогВ Хабаровском крае спасатели дежурят на сложных участках дорогФото: Социальные сети
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Дождь утром в субботу и резкое падение температуры вечером сформировало на дорогах региона снежные накаты и гололедицу. Для того чтобы свести риск для водителей попасть в сложную ситуацию к минимуму на автомагистрали выдвинулись мобильные группы спасателей.

- В настоящее время мониторинг дорожной обстановки осуществляется силами 4 групп на полноприводных автомобилях. Аварийно-спасательный автомобиль Амурского спасательного центра МЧС России направлен для патрулирования и при необходимости оказания помощи автовладельцам на участке трассы село Князь-Волконское – село Елабуга. Ещё три группы от Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России несут дежурство на участке автодороги от села Тополево до села Князь-Волконское, от Комсомольска-на-Амуре до села Селихино и в районе 14 километра автодороги «Уссури». Всего задействовано 20 человек и 4 единицы техники, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели оснащены всем необходимым чтобы своевременно оказывать помощь водителям. Кроме того в субботу вечером было ограничено движение пассажирских автобусов Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, на участке дороги с 5 по 35 км А-375 «Восток» Хабаровск – Находка (от села Тополево до села Князе-Волконское), дороги Хабаровск – Биробиджан, село Селихино – поселок Снежный, поселок Уктур – поселок Кенай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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