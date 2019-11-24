2019-11-24T10:32:42+03:00
Политика

Военные в Хабаровском крае подготовились к наступлению зимних холодов

Боевая техника сможет эксплуатироваться в самых сложных условиях
Борис КОКУРИН
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Военные в Хабаровском крае подготовились к наступлению зимних холодовВоенные в Хабаровском крае подготовились к наступлению зимних холодовФото: Борис КОКУРИН
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Пока еще на улице тепло, но уже скоро, как уверяют синоптики, серьезно похолодает. Для того чтобы в условиях суровой дальневосточной зимы можно было бесперебойно выполнять боевые задачи, военные провели техническое обслуживание техники. Причем подготовка шла не только в частях и соединениях, дислоцированных в Хабаровском крае, но и в Амурской и Еврейской автономной областях.

- Регламентные работы включали десятки различных операций в зависимости от вида техники или вооружения. В частности, производился контроль и замена антифриза в системе охлаждения, смазка основных узлов, диагностика предпусковых подогревателей и систем машин в целом для эксплуатации техники в условиях зимних холодов. Для сохранения эксплуатационных характеристик при возможных экстремально низких температурах используются соответствующие смазки и специальные жидкости, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

После проведенной подготовки, как заверили в ведомстве, техника сможет эксплуатироваться в любом регионе страны без дополнительных доработок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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