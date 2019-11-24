2019-11-24T06:30:18+03:00
Происшествия

В ЕАО осудят водителей бензовоза и операторов заправки, занимавшихся воровством бензина

Мошенники орудовали в поселке Смидович
Борис КОКУРИН
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В ЕАО осудят водителей бензовоза и операторов заправки, занимавшихся воровством бензинаВ ЕАО осудят водителей бензовоза и операторов заправки, занимавшихся воровством бензинаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Как только у руководства нефтезавода давно появилось подозрение, что в поселке Смидович на АЗС происходит систематическое хищение бензина, коммерсанты сразу же обратились в полицию. Там возбудили уголовное дело и передали его следователю по особо важным делам, который установил что водители бензовозов, доставлявших нефтепродукты на заправки и операторы АЗС систематически сливали топливо и продавали его «налево».

- В ходе предварительного расследования доказано 18 фактов хищения имущества, совершенных 15 сотрудниками компании. В отношении двух лиц, совершивших хищение, уголовные дела направлены в Смидовичский районный суд с ходатайством о выплате судебного штрафа. Обвиняемыми вина в совершении преступлении признана, причиненный ущерб возмещен в полном объеме, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Еврейской автономной области.

Прокурор уже утвердил обвинительное заключение и дело направилось в суд для рассмотрения по существу. Точное количество топлива, которое похитили мошенники и его стоимость в полиции не уточнили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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