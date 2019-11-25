СЕГОДНЯ 01:02 2019-11-25T01:02:07+03:00

Погода в Хабаровске на 25 ноября 2019 года: днем до -13, без осадков Фото: Ольга КИВА

Зима снова пытается взять бразды правления в свои руки

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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -9-11.

В Хабаровске без существенных осадков. Ветер юго-западный 15-17 метров в секунду. Ночью -17-19. Днем -11-13.

В Бикине без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -8-10.

В Советской Гавани и Ванино преимущественно без осадков. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -6-8.

В Комсомольске-на-Амуре преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -13-15.

В Чегдомыне без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -30-32. Днем -10-12.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем --16-18.

В Охотске небольшой снег, метель. Ветер северо-западный 12-17 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем -12-14.

ИСТОЧНИК KP.RU