Бездомные в Хабаровске принесут двойную пользу обществу в качестве пекарей

СЕГОДНЯ 02:25 2019-11-25T02:25:43+03:00

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В Хабаровске взялись за реализацию амбициозного проекта под названием «Был бы хлеб, а у хлеба люди будут». Авторами этой инициативы выступили общественники организации «Милосердие». Они приступили к работе в рамках разработанной идеи с 1 ноября этого года.

- Часть времени посвятят созданию пекарни - организуют рабочее пространство, отремонтируют помещения, закупят профессиональное пекарское оборудование, пригласят специалистов-пекарей. Это будет полноценная площадка, где мужчины из центра социальной адаптации «Надежда» и женщины из кризисного центра «Не одна» смогут приобрести или восстановить трудовые навыки, - рассказали в ХКОО «Милосердие».

В реализации проекта поможет президентский грант, который авторы идеи выиграли на ежегодном конкурсе. Всю выпекаемую продукцию будут передавать в автобус «Милосердия»,а также в низкопороговый центр социальной адаптации «НочлежХа».

ИСТОЧНИК KP.RU