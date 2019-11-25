2019-11-25T02:25:43+03:00
Общество

Бездомные в Хабаровске принесут двойную пользу обществу в качестве пекарей

Проект поможет восстановить навыки нуждающихся и накормить бедствующих
Ольга КИВА
Поделиться:
Бездомные в Хабаровске принесут двойную пользу обществу в качестве пекарейБездомные в Хабаровске принесут двойную пользу обществу в качестве пекарейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровске взялись за реализацию амбициозного проекта под названием «Был бы хлеб, а у хлеба люди будут». Авторами этой инициативы выступили общественники организации «Милосердие». Они приступили к работе в рамках разработанной идеи с 1 ноября этого года.

- Часть времени посвятят созданию пекарни - организуют рабочее пространство, отремонтируют помещения, закупят профессиональное пекарское оборудование, пригласят специалистов-пекарей. Это будет полноценная площадка, где мужчины из центра социальной адаптации «Надежда» и женщины из кризисного центра «Не одна» смогут приобрести или восстановить трудовые навыки, - рассказали в ХКОО «Милосердие».

В реализации проекта поможет президентский грант, который авторы идеи выиграли на ежегодном конкурсе. Всю выпекаемую продукцию будут передавать в автобус «Милосердия»,а также в низкопороговый центр социальной адаптации «НочлежХа».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чиновники из мэрии Хабаровска отправились на экскурсию в колонию
Хабаровские чемпионы «Абилимпикса» привезли из Москвы 16 медалей
Больше тысячи человек чистили Хабаровск от наледи 24 ноября
Хабаровские антимонопольщики спасли фасад здания от незаконной рекламы
За крепкое словцо в адрес чиновника сельчанину в ЕАО придется бесплатно поработать
Нерадивый автомобилист разладил режим работы целого поезда в ЕАО
Школьники в Хабаровске устроят соревнования по чтению вслух
Погода в Хабаровске на 25 ноября 2019 года: днем до -13, без осадков
В Хабаровском крае полиция и дружинники проверили общежитие на наркотики
Военные в Хабаровском крае подготовились к наступлению зимних холодов
В Хабаровском крае сняли все ограничения на движение автобусов по федеральным трасcам
В ЕАО осудят водителей бензовоза и операторов заправки, занимавшихся воровством бензина
В Хабаровском крае спасатели дежурят на сложных участках дорог
Погода в Хабаровске на 24 ноября 2019 года: днем до -10, без осадков
Наркотик в письме на имя умершего человека обнаружили хабаровские таможенники
Вертолет МЧС срочно дотсавил ребенка из Верхнебуреинского района в Хабаровск
В Хабаровск крае построили 4 новых ФАПа
В Хабаровске объявили режим повышенной готовности
Погода в Хабаровске на 23 ноября 2019 года: днем до +5
Активисты «разбавят» сельскую жизнь в Хабаровском крае фестивалями
В судах ЕАО рассмотрели больше 400 дел по выплатам компенсаций подтопленцам
В Биробиджане собирают вещи для пострадавшей от пожара многодетной семьи
«Дорожный пристав» вычисляет должников в Хабаровском крае на «раз-два»
Бездомных животных начнут стерилизовать в Хабаровске
Фермеры в Хабаровском крае получили гранты на сумму больше 30 миллионов рублей
Баттл «Верхом на Пегасе» устроили в одной из библиотек Хабаровского края
Проблема сохранности архивов объединила экспертов из 11 регионов в Хабаровске