Школьники в Хабаровске устроят соревнования по чтению вслух

СЕГОДНЯ 02:40 2019-11-25T02:40:38+03:00

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Хабаровских школьников приглашают участвовать во всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика». Все, что для этого нужно – выучить наизусть отрывок прозаического произведения российских и зарубежных писателей.

Как рассказали в краевом комитете по молодежной политике, к участию приглашают ребят, учащихся в 5-11 классах, возраст не должен превышать 17 лет. Желающим побороться за победу предварительно нужно подать заявку на сайте конкурса .

Отметим также, что данные о себе должны подать заблаговременно ответственные за проведение конкурса в каждом из туров. Речь идет о классном, школьном, районном, региональном турах, всероссийском финале. К слову, ребятам предстоит воспроизводить отрывки по памяти, исключение составит только первый тур, где нужно будет продемонстрировать выразительное чтение выбранного текста по книге или иному источнику. Победителям конкурса представится возможность выступить на Красной площади в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU