За крепкое словцо в адрес чиновника сельчанину в ЕАО придется бесплатно поработать

СЕГОДНЯ 04:23 2019-11-25T05:59:23+03:00

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В Еврейской автономии на скамье подсудимых оказался житель поселка Николаевка. Мужчина позволил себе лишнего, а именно нецензурно выражался в адрес главы администрации городского поселения. При этом он сделал свое «черное» дело в присутствии коллег пострадавшего представителя власти.

- В итоге 37-летнему сельчанину предъявили обвинение в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. Своими действиями он унизил честь, достоинство и репутацию чиновника, - рассказали в пресс - службе краевой прокуратуры.

Сам фигурант не стал отрицать свою вину. Мужчина во всем признался и раскаялся в содеянном. Служители Фемиды приняли к сведению эти обстоятельства и назначили смутьяну наказание в виде 300 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU