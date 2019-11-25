2019-11-25T05:58:45+03:00
Общество

Хабаровские антимонопольщики спасли фасад здания от незаконной рекламы

Специалисты ведомства нашли массу недочетов в размещенной информации
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровские антимонопольщики спасли фасад здания от незаконной рекламы ФОТО: УФАС России по Хабаровскому краюХабаровские антимонопольщики спасли фасад здания от незаконной рекламы ФОТО: УФАС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровске антимонопольщики заинтересовались рекламной конструкцией, размещенной на фасаде дома. По предварительной информации, на здании №18 по улице Оборонной разместили информацию следующего содержания: «Срочное - на документы фото, шары, доставка, оформление подарков». Также были указаны номера телефона и электронные адреса.

- Специалисты выявили в этой информации несколько нарушений закона «О рекламе». Среди них – отсутствие сведений о наименовании, месте нахождения, государственном регистрационном номере записи о создании юридического лица либо сведений о фамилии, имени, отчестве, основном государственном номере индивидуального предпринимателя, осуществляющего продажу товаров дистанционным способом, - рассказали в пресс-службе УФАС России по Хабаровскому краю.

Во время разбирательств выяснили, кто владелец рекламной конструкции. Также узнали, что собственник установил и использовал ее без разрешительных документов. За все свои нарушения он должен был добровольно устранить сооружение до рассмотрения дела. С этой задачей в компании успешно справились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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