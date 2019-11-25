Больше тысячи человек чистили Хабаровск от наледи 24 ноября

СЕГОДНЯ 05:20 2019-11-25T05:20:09+03:00

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В минувшие сутки, 24 ноября, в Хабаровске больше тысячи сотрудников жилищных организаций занялись очисткой улиц от наледи. Работа шла преимущественно в жилмассивах города. Помимо уборки также обрабатывали территории песком и песчано-соляной смесью.

Как сообщили в пресс -службе городской администрации, работа шла в Краснофлотском, Кировском, Железнодорожном, Центральном, Индустриальном районах, а также в микрорайоне «Красная речка». Особое внимание при этом обращают на обработку выходов из подъездов, тротуары, контейнерные и газгольдерные площадки.

К работе привлекли также 40 единиц техники. О том, как идет трудовой процесс, составляют фотоотчеты. К слову, по данным на 12 часов 24 ноября от хабаровчан поступило восемь обращений с просьбой провести уборку. Ход работ находится под контролем специалистов городского управления ЖКХ и ЭЖФ.

ИСТОЧНИК KP.RU