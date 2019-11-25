Хабаровские чемпионы «Абилимпикса» привезли из Москвы 16 медалей

СЕГОДНЯ 05:45 2019-11-25T05:55:55+03:00

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Участники пятого Национального чемпионата «Абилимпикс» стали не просто участниками, но и призерами масштабных соревнований, которые прошли в Москве. Благодаря их победам копилка достижений Хабаровского края пополнилась еще 16 медалями. Кроме того, регион занял второе место за лучший региональный центр развития движения «Абилимпикс».

Как рассказали в пресс-службе краевого министерства образования и науки, всего в Москву на соревнования по профмастерству среди инвалидов и людей с ОВЗ приехали больше 1800 человек со всех регионов страны. Хабаровский край представляли 34 человека.

В категории «Школьники» воспитанницы школы-интерната №6 в Хабаровске оказались на первом и третьем местах в компетенциях «Вязание спицами» и «Художественный дизайн». Участники из категории «Студенты» отличились в компетенциях «Сухое строительство и штукатурные работы», «Обработка текста» и «Ногтевой сервис».

Среди «Специалистов» наилучшие результаты показали участники компетенций «Поварское дело», «Столярное дело», «Торговля», «Портной», «Зубной техник» и «Ногтевой сервис». Участники от Хабаровского края завоевали призовые места в таких направлениях, как «Медицинский и лабораторный анализ», «Облицовка плиткой», «Сухое строительство и штукатурные работы» и «Малярное дело».

ИСТОЧНИК KP.RU