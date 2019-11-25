СЕГОДНЯ 06:15 2019-11-25T06:15:59+03:00

Чиновники из мэрии Хабаровска отправились на экскурсию в колонию Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

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Представители администрации Хабаровска пожелали узнать о том, как налажена жизнь в исправительной колонии №3. С этой целью они отправились на объект. На месте представителям власти показали производственные площади и имеющееся оборудование.

- В исправительной колонии №3 занимаются животноводством и растениеводством. Также здесь функционирует сварочный цех, есть автосервис и цех по производству внутренней декоративной и фасадной плитки. Некоторые осужденные работают в сувенирном цехе. С сентября 2019 года в учреждении поставляют хлебобулочную продукцию в больницы Хабаровска, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Хабаровскому краю.

Отметим, что посетители в частности заинтересовались работой автосервиса, цехом металлообработки, кузницей и хлебопекарней. Визитеры сочли полезной и познавательной экскурсию по колонии. Также в планах предложить заинтересованным предпринимателям исправительное учреждение в качестве бизнес-партнера.

ИСТОЧНИК KP.RU