Чиновники из мэрии Хабаровска отправились на экскурсию в колонию
Представители администрации Хабаровска пожелали узнать о том, как налажена жизнь в исправительной колонии №3. С этой целью они отправились на объект. На месте представителям власти показали производственные площади и имеющееся оборудование.
- В исправительной колонии №3 занимаются животноводством и растениеводством. Также здесь функционирует сварочный цех, есть автосервис и цех по производству внутренней декоративной и фасадной плитки. Некоторые осужденные работают в сувенирном цехе. С сентября 2019 года в учреждении поставляют хлебобулочную продукцию в больницы Хабаровска, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Хабаровскому краю.
Отметим, что посетители в частности заинтересовались работой автосервиса, цехом металлообработки, кузницей и хлебопекарней. Визитеры сочли полезной и познавательной экскурсию по колонии. Также в планах предложить заинтересованным предпринимателям исправительное учреждение в качестве бизнес-партнера.
ИСТОЧНИК KP.RU