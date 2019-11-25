В ЕАО водителей тепловозов и сотрудников АЗС осудят за 18 преступлений

СЕГОДНЯ 06:52 2019-11-25T11:19:05+03:00

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В Еврейской автономии закончилось расследование уголовного дела по фактам хищения имущества с автозаправок. По предварительной информации, происшествия случились на территории Смидовичского района в поселке Смидович. К ним оказались причастны разные люди.

- По версии следствия, операторы АЗС и водители бензовозов путем мошенничества совершили 18 фактов хищения. Это доказали во время предварительного расследования. Среди фигурантов уголовного дела 15 сотрудников компании, - рассказали в пресс- службе УМВД России по Еврейской автономной области.

Отметим также, что в отношении двух лиц ходатайствуют о выплате судебного штрафа. При этом обвиняемые признали свою вину, причиненный ущерб возместили в полном объеме. В настоящее время обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора области и направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU