СЕГОДНЯ 07:18 2019-11-25T08:24:16+03:00

В Хабаровском крае обновили еще один дом культуры Фото: Правительство Хабаровского края

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В Хабаровском крае обновили еще один дом в рамках нацпроекта «Культура». Учреждение находится в поселке Молодежный Комсомольского района. На его ремонт выделили около шести миллионов рублей.

Как сообщили в министерстве культуры края, обновление дома культуры длилось три месяца. За это время полностью заменили и утеплили крышу, обновили электропроводку, отремонтировали фасад. Также привели в порядок зрительный зал, где утеплили стены, заменили отопление, обновили потолок, уложили новый линолеум и смонтировали освещение.

Отметим также, что в рамках торжественного открытия обновленного дома культуры презентовали два передвижных многофункциональных культурных центра. Автоклубы на базе Ford будут курсировать между населенными пунктами, в которых нет учреждений культуры.

Напомним, вторую жизнь дали дому культуры в Пивани. Учреждения культуры, расположенные в Снежном и Уктуре, собираются сдать до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU