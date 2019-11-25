В Хабаровском крае обновили еще один дом культуры
В Хабаровском крае обновили еще один дом в рамках нацпроекта «Культура». Учреждение находится в поселке Молодежный Комсомольского района. На его ремонт выделили около шести миллионов рублей.
Как сообщили в министерстве культуры края, обновление дома культуры длилось три месяца. За это время полностью заменили и утеплили крышу, обновили электропроводку, отремонтировали фасад. Также привели в порядок зрительный зал, где утеплили стены, заменили отопление, обновили потолок, уложили новый линолеум и смонтировали освещение.
Отметим также, что в рамках торжественного открытия обновленного дома культуры презентовали два передвижных многофункциональных культурных центра. Автоклубы на базе Ford будут курсировать между населенными пунктами, в которых нет учреждений культуры.
Напомним, вторую жизнь дали дому культуры в Пивани. Учреждения культуры, расположенные в Снежном и Уктуре, собираются сдать до конца года.
ИСТОЧНИК KP.RU