2019-11-25T07:52:08+03:00
Общество

В школе-интернате в ЕАО нашли больше 100 килограммов испорченной крупы

Из этой провизии готовили детям еду
Александр ШТААЛЬ
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В школе-интернате в ЕАО нашли больше 100 килограммов испорченной крупыВ школе-интернате в ЕАО нашли больше 100 килограммов испорченной крупыФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
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В Еврейской автономии устроили проверку в одной из школ-интернатов. Во время проверки выяснилось, что еду детям в этом учреждении готовили из испорченной крупы. В общей сложности удалось найти более 100 килограммов провизии, негодной для употребления.

- Среди обнаруженных круп были гречка, ячневая, из мягкой пшеницы, рис и горох колотый. В учреждении не смогли предоставить на них декларацию о соответствии. Также во всех крупах обитал вредитель хлебных запасов (клещи), - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

В итоге детскому учреждению выдали предписание о запрете использования вышеназванных продуктов. Крупу, представляющую угрозу жизни и здоровью детей, уже уничтожили. Также прошли административные разбирательства в отношении юридического и должностного лиц, уже вынесли постановления о наказании в виде штрафов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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