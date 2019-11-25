2019-11-25T08:30:53+03:00
Общество

В Биробиджане лицеисты переходят на дистанционное обучение из-за норовируса

Работу учебного заведения приостановили на семь дней
Ольга КИВА
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В Биробиджане лицеисты переходят на дистанционное обучение из-за норовирусаВ Биробиджане лицеисты переходят на дистанционное обучение из-за норовирусаФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане приостановили работу лицея №23. Это была вынужденная мера в связи со сложившимися обстоятельствами. Ранее сообщалось, что 23 ноября на занятия в лицей не пришли 52 школьника. Выяснилось, что у всех детей были одни и те же жалобы - боли в животе, рвота и высокая температура. За медицинской помощью обратились в общей сложности семеро детей.

- Позже установили, что причиной недомоганий стал РНК-норовирус второй группы. Его обнаружили у 10 детей. Решение о приостановке работы учреждения вступило в силу с 24 ноября, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В качестве альтернативного варианта в лицее используют дистанционное обучение. Ограничение будет действовать семь дней. Все это время для ребят организуют обучение с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в рамках федерального портала «Российская электронная школа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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